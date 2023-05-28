28.05.2023 07:30 Рита Парфенова

28 травня в історії: як Харків напоїв увесь Союз газованою водою з автоматів

Автомати з продажу газованої води «Харків» уперше напоїли покупців 28 травня 1958 року.





Автомати було розроблено у СКТБ Харківського заводу «Механоліт».



Природно, що й експлуатація механізмів розпочалася у Харкові: 63 роки перші два автомати запрацювали у магазині «Соки-води», який довгі роки перебував на початку вул. Сумській.

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Щороку в останню неділю травня в Україні відзначають День хіміка.



Саме хімікам жінки повинні бути вдячні за їх активну участь у створенні незвичайних пральних порошків, нових ліній косметики і колготки, що нервуються. Саме хімікам чоловіки повинні бути вдячні за створення нових сортів автомобільних олій із запахом лимона, які полонять усіх жінок, які не страждають на нежить.



Звична для нас наука хімія має свій конкретний рік народження – 1661. Саме того року ірландський хімік Роберт Бойль (1627-1691) у книзі «Хімік-скептик» сміливо та переконливо, на той час, сформулював предмет хімії. За його визначенням, хімія – це дослідження складу різних речовин та пошук нових хімічних елементів.



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Всеукраїнський день краєзнавства – щорічне свято краєзнавців, яке відзначається 28 травня. Перше святкування Дня відбулося у 2017 році.



Саме цього дня 1925 року у Харкові розпочалася Всеукраїнська конференція з краєзнавства, на якій було створено Український комітет краєзнавства. Від цієї дати, яка вважається офіційною датою інституціоналізації вітчизняного краєзнавчого руху, веде відлік своєї історії Національна спілка краєзнавців України.



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Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок. Свято вперше відзначили у 1987 році з ініціативи карибської мережі жіночого здоров’я. Першу міжнародну акцію присвятили профілактиці материнської смертності. Нині Міжнародний день дій за жіноче здоров’я офіційно визнано не лише на рівні урядів різних країн, а й міжнародними організаціями, які працюють у сфері охорони здоров’я.

Народні прикмети

З цього дня зазвичай починається літня погода. У цей період селяни сіяли пізні ячмінь та пшеницю.



У народі вірили: якщо сьогодні почути стрекотіння сороки — у родині завжди водитимуться гроші.

Що не можна робити 28 травня

Не рекомендують залишати брудний посуд.

Також напередодні варто навести у будинку порядок.

Також цього дня

У 1569 році було підписано Люблінську унію, яка об'єднала Польщу та Литву в Річ Посполиту – державу з одноманітним устроєм, загальною грошовою системою та сеймом. Литва зберегла часткову автономію: особливе законодавство та суди, скарбницю, військо, низку посад. Офіційною мовою Литви залишилася білоруська.



1738 – народився Жозеф Гільйотен, французький лікар і політик. Існує поширене уявлення, що Гільйотен був страчений на винайденій ним гільйотині. Це не так, він помер природною смертю у віці 76 років. Після смерті Гільйотену члени його сім'ї просили уряд змінити назву гільйотини, але їм було відмовлено. Тоді родина змінила своє ім'я.



1742 – у Лондоні споруджено перший критий плавальний басейн.



1756 – винайдено майонез. Існує кілька версій походження майонезу. Найбільш достовірна свідчить про те, що весь процес відбувався у французькому місті Маон, коли англійці окупували французькі землі під час Семирічної війни (1756-1763). У французьких військ маршала Луї Франсуа Армана дю Плессі, герцога Рішельє, виникла велика проблема з постачанням продуктами - залишилися тільки олія, яйця і лимони. Кухар вирішив приготувати соус на основі олії. Соус, що вийшов на диво смачним, припав до душі французьким військовим. І був названий «майонезом» – французькою «mayonnaise», тобто «маонський».



1830 - президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх цивільних правах і свободах на території на схід від Міссісіпі. Вигнання почалося 1831 року; деякі індіанські племена повстали, дехто намагався протестувати законним шляхом і звернувся до вищого федерального суду, який, однак, підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені конституцією.



1871 – після тижня кривавих боїв розгромлено Паризьку комуну. У ході боїв і страт загинули 25 тисяч комунарів, близько 40 тисяч було кинуто до в'язниць або вислано на каторжні роботи до Нової Каледонії та Алжиру.



1904 – після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив у Брешії кардинально перероблену оперу «Мадам Баттерфляй», яка мала цього разу приголомшливий успіх.



1908 – народився Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про агента 007 Джеймса Бонда.



1916 – помер Іван Франко, український письменник.



1957 – у США засновано Національну академію грамзапису, яка вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, – «Греммі».



1968 – народилася Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка та актриса.



1988 – харківський футбольний клуб «Металіст» став володарем Кубка СРСР із футболу. У фінальному матчі він виграв у московського "Торпедо" з рахунком 2:0 (голи забили Баранов та Аджоєв).







1997 – у Києві Росія та Україна підписали пакет документів про поділ Чорноморського флоту.

Іменини відзначають:

Дмитро, Макар.



