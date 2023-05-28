28.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Приготуйтеся до того, що ваші плани можуть бути будь-якої миті порушені вами ж самими. День не схиляє до організованості та рутинних справ, натомість кличе до пригод.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День Овна обіцяє бути емоційним та метушливим, але продуктивним. Йому доведеться побігати і попітніти, проте при цьому він зуміє з найвигіднішого боку показати себе у справі. Робота кипітиме в його руках! Не виключено, що саме заслуги сьогодення згодом обернуться для Овна змінами на краще в його житті.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Чудовий день для Тельця! Йому не загрожує відчути себе самотнім, навпаки, оточуючі буквально розриватимуть його на частини. Можливо, різні люди запросять його провести вечір у їхній компанії, і Тельцю доведеться вирішувати, хто для нього цікавіший! Взагалі, Телець здатний отримати задоволення від будь-якого спілкування з людьми, навіть якщо це відбувається у процесі роботи. Особливо яскраво він зможе проявити свою індивідуальність, перебуваючи в групі, – така особливість цього дня!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки зможуть задіяти свої можливості для того, щоб маніпулювати оточуючими! Це можуть бути як прямі методи тиску - такі як суперечка, наказ і т.д., так і таємні ниточки, за які Близнюки здатні поволі смикати, щоб отримати потрібний їм результат. Зрештою, Близнюки отримають те, чого вони прагнуть, проте на це піде стільки часу та сил, що перемога їх навряд чи сильно потішить.

Рак (22 червня – 23 липня)

Якщо у Рака намічається дискусія або навіть просто серйозна розмова, йому буде як ніколи легко прислухатися до думки іншої людини. Рак зможе подивитися на ситуацію з погляду опонента, і суперечка втратить сенс. День загострює дипломатичні здібності Рака, а заразом наділяє його мудрістю, розумінням і здатністю співпереживати. Це забезпечує йому успіх у переговорах та взагалі будь-яких справах, де треба вміти спілкуватися.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Доля Лева – допомагати оточуючим, особливо близьким. У Лева може прокинутися бажання бути в курсі навіть найменших подій у житті якоїсь людини, піклуватися про неї та опікуватися. Якщо ж у цієї людини є проблеми, Лев здатний терпляче вислухати її, виконати роль психоаналітика та допомогти слушною порадою. Головне, щоб турбота не переросла у нав'язливість – для цього Леву необхідно трохи стримувати свій альтруїстичний порив.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва налаштована на боротьбу, проте боротися їй буде нема з ким: оточуючі без бою готові присудити їй перемогу! Більше того, вони із задоволенням підуть за Дівою, достатньо їй запропонувати якийсь проект, що потребує спільних зусиль. Загалом у будь-яких заходах з великою кількістю народу Діва почуватиметься «на коні», а в ролі організатора чи миротворця їй просто не буде рівних!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам присвятити час вирішенню проблем з близькими людьми – якщо, звичайно, такі проблеми є. Це виявиться дуже ефективним. Якщо зазвичай спроба розібратися закінчується банальною сваркою та масою взаємних образ, то й Терези, та їхні близькі налаштовані на те, щоб спробувати зрозуміти один одного. Спробуйте завести розмову до душі - і ви здивуєтеся тому, що її підтримають і навіть більше: охоче підуть вам назустріч.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У повсякденних завданнях Скорпіон може діяти на автопілоті – настільки вправно у нього виходитимуть звичні справи! А от на спілкування з людьми, навпаки, піде чимало часу та сил. День загострює комунікаційні можливості Скорпіона, змушуючи його не просто спілкуватись, а шукати інформацію, прислухатися до чуток, бути в курсі подій. Не виключено, що якийсь факт чи слух дасть йому до рук козир, дозволивши цими подіями помалу керувати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільця чекає багато зустрічей – і запланованих, і раптових – кожна з яких може виявитися не випадковою. Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Особливо останніх: зірки кажуть, що якісь сьогоднішні справи, слова чи плани Стрільця здатні вплинути на його кар'єру, становище у суспільстві та грошовий дохід. Щоправда, цей вплив може бути не лише зі знаком «плюс», а й «мінус», тому Стрільцеві необхідно ретельно зважувати усі свої слова.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Оточуючі розраховуватимуть на підтримку Козерога, і він цілком здатний їм її надати! День наділяє його впевненістю в собі та харизмою лідера, тому Козерогу слід приготуватися до того, що люди питатимуть його поради з будь-яких питань. І це правильно: його поради будуть відрізнятися продуманістю, Козеріг здатний ясно бачити суть речей, а тому зможе легко вирахувати слабкі місця будь-якого плану.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію слід бути обережнішим із людьми, які намагаються маніпулювати їм: у цей день їхня активність висока як ніколи! Взагалі, якщо є така можливість, зірки радять Водолію провести день далеко від великого скупчення народу, можливо навіть за містом, у колі найближчих людей. Інакше не виключено, що Водолій виявиться проти волі втягнутий у якусь чужу справу, яка в кращому разі не принесе йому нічого. А в найгіршому – принесе проблеми.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Навколишнім навряд чи варто упирати на логіку, якщо вони хочуть у чомусь переконати Риб. Вони схильні ухвалювати рішення під впливом емоцій, а головним аргументом стане їхня інтуїція. Взагалі, Риби налаштовані скоріше на творчий, ніж на діловий лад. Там, де треба виявити фантазію, їм не буде рівних, а серця людей вони зможуть читати як відкриту книгу. Навколишнім навіть може здатися, що проникливі риби – справжні телепати.



