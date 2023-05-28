28.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+18°C (відчувається як +16°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +21°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +20°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У неділю, 28 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Дощ цього дня обіцяє грозовий червень.

Тепло віщує хороший улов, тому за хорошої погоди рибалкам варто вирушати на річку.

У повітрі літає багато павутиння — літо буде спекотним.



