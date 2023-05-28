Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
Дощ цього дня обіцяє грозовий червень.
Тепло віщує хороший улов, тому за хорошої погоди рибалкам варто вирушати на річку.
У повітрі літає багато павутиння — літо буде спекотним.
Приготуйтеся до того, що ваші плани можуть бути будь-якої миті порушені вами ж самими. День не схиляє до організованості та рутинних справ, натомість кличе до пригод.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
Автомати з продажу газованої води «Харків» уперше напоїли покупців 28 травня 1958 року.
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