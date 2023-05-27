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27.05.2023  21:40   Віталій Хінєвіч

Рецепт дивовижного карамельного соусу з горішками

Соус буде прекрасним доповнення для сирників, млинців та морозива, передає РЕДПОСТ .

соус
 
Для приготування соусу знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 3 столові ложки несоленого вершкового масла;
  • 60 г нарізаних горіхів(будь-які);
  • 110 г коричневого цукру;
  • 180 мл густих вершків кімнатної температури;
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
  • 1/2 чайної ложки дрібної солі
.

Крок 1

У середній каструлі на сильному вогні розтопіть вершкове масло. Продовжуйте готувати, періодично помішуючи, поки олія не стане блідо-золотисто-коричневою, близько 2 хвилин. Додайте горіхи і зменшіть вогонь до середньо-сильного. Додайте коричневий цукор, готуйте і помішуйте його, поки він не розтане і ви більше не побачите кристалів цукру в каструлі близько 4 хвилин. Акуратно вмішайте густі вершки, починаючи приблизно з однієї третини, перш ніж додавати інші: суміш буде пузиритися, тому обережно і постійно помішуйте, щоб вона не википіла. Продовжуйте готувати, доки коричневий цукор повністю не розчиниться у вершках, близько 2 хвилин. Зніміть із вогню.

Крок 2

Вмішайте ваніль та сіль. Перед подачею дайте охолонути на столі щонайменше 30 хвилин, а можна і всю ніч.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати тост зі скумбрією.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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