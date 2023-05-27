27.05.2023 20:55 Віталій Хінєвіч

Порушник завдав збитків рибному господарству в Харківській області

Під час рибоохоронної роботи державні інспектори, спільно з працівниками Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, викрили грубе порушення Правил рибальства на річці Оріль.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів з забороненим знаряддям лову, а саме сіткою з льоси у кількості 1 шт. та виловив плітка – 46 екз., 21 екз. карася золотого, якого внесено до Червоної книги України, карась сріблястий – 16 екз., плоскирка – 13 екз. та окунь - 1 екз.

На особу складено протоколи за ч.4 ст.85 та ст. 90 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 127 664 грн. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.



