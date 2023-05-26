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26.05.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із проведенням ремонтних робіт трамвайної колії.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова, буде припинений з 9:30 до 15:00 29 травня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так: 
 
№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
 
у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Польова – вул. Молодої Гвардії – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;
 
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
 
у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати аварійну ситуацію на проспекті Гагаріна.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
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