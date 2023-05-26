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26.05.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

Ремонтні роботи змінять маршрут тролейбусів у Харкові

Рух тролейбусів на вул. Амурській та розворотному колі «Ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинений з 9:30 до 16:00 29 та 30 травня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю виконання робіт з асфальтування вул. Амурської, в районі розворотнього кола тролейбусів «Ст. м. «Академіка Барабашова». 
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так: 
 
№24: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
 
№56:  розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
 
№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові деякі трамваї змінять маршрут.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
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