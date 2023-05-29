Російські військові намагаються наступати і проводять авіаудари по населеним пунктам Харківщини

Ворог на припиняє спроб продвинутися на територію Харківської області у районі села Масютівка Дворічанської громади.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Плетенівка, Вовчанські Хутори. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли щонайменше шости населених, а саме: пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки.
На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки.. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше дев'ять населених пунктів, а саме: Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.
Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.
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І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
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