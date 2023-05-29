29.05.2023 08:15 Рита Парфенова

Російські військові намагаються наступати і проводять авіаудари по населеним пунктам Харківщини

Ворог на припиняє спроб продвинутися на територію Харківської області у районі села Масютівка Дворічанської громади.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Плетенівка, Вовчанські Хутори. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли щонайменше шости населених, а саме: пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки.



На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки.. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше дев'ять населених пунктів, а саме: Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.



