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29.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Російські військові намагаються наступати і проводять авіаудари по населеним пунктам Харківщини

Ворог на припиняє спроб продвинутися на територію Харківської області у районі села Масютівка Дворічанської громади.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Плетенівка, Вовчанські Хутори. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли щонайменше шости населених, а саме: пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки.. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше дев'ять населених пунктів, а саме: Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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