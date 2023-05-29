29.05.2023 07:30 Рита Парфенова

29 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.

2002 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців.



За 70 років під прапором ООН службу пройшли понад 1 мільйон чоловіків та жінок. Робота миротворців пов’язана із ризиком. За історію існування миротворчих сил ООН понад 4000 «блакитних касок» віддали свої життя в ім’я справи миру.





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А ще 29 травня Всесвітньою організацією гастроентерологів оголошено Всесвітнім днем здорового травлення – цього дня 1958 року було прийнято Статут цієї організації.



Мета Всесвітнього дня – привернути увагу громадськості до проблем порушення травлення та пошуку ефективних шляхів боротьби з ними.

Також цього дня

В 1453 столиця Візантійської імперії Константинополь загинув під ударами турків і був перейменований в Стамбул.



1802 – фізик та основоположник електрометалургії академік В.В.Петров відкрив явище електричної дуги.



1874 – народився Гілберт Кіт Честертон, англійський романіст, новеліст, есеїст. «Перевірку часом» витримали детективні розповіді Честертона: цикл про отця Брауна та збірку «Людина, яка знала занадто багато» (1922).



1900 - компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор". Пізніше це слово стане загальним, і ескалаторами називатиму всі сходи, що саморухаються, які стануть невід'ємною частиною нашого життя.



1910 – змагання у швидкості між аеропланом та поїздом. Першою відстань між Олбані та Нью-Йорком подолав літальний апарат, яким керував Гленн Кертісс, який отримав приз у 10 000 доларів.



1915 – у Харкові відбулося освячення знаменитої Трьохсвятительської церкви, відомої городянам також під назвою Гольдберівська церква.



1917 – народився Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент США, смерть якого стала найпопулярнішим та загадковим сюжетом про замахи.



1953 – новозеландцем Едмундом Хілларі та шерпом Норгеєм Тенцингом вперше підкорена Джомолунгма, найвища вершина на Землі.



1958 – народилася Аннет Бенінг, американська актриса («Краса по-американськи», «Кідали», «Марс атакує», «Театр»).



1959 – народився Едріан Пол, англо-американський актор. Безсмертний серіальний шотландець. Горець, чи то пак.



1959 – народився Руперт Еверетт, англо-американський актор («Зоряний пил», «Краса по-англійськи», «Сон літньої ночі», «Кращий друг», «Як важливо бути серйозним»).



1967 – народився Ноел Галахер, гітарист англійського гурту «Oasis».



1985 – на стадіоні «Ейзель» (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів «Ювентус» – «Ліверпуль» сталася бійка між уболівальниками команд, під час якої звалилася бетонна огорожа. Внаслідок інциденту загинули 39 людей та поранено не менше 400.



1990 – 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк та Європейське економічне співтовариство уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку



2014 – поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт «16») Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.



Іменини відзначають: Георгій (Єгор, Юрій), Єфрем, Касьян, Модест, Олександр, Федір.



