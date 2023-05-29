29.05.2023 18:50 Віталій Хінєвіч
На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії
Окупанти упродовж доби обстрілювали населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом доби противник завдав авіаудару в районі Мілового Харківської області.
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове, Богуславка Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники повідомили про гасіння пожежі
після ворожого обстрілу Куп'янського району.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости