29.05.2023 19:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області за тиждень знищили 545 вибухонебезпечних предметів

Впродовж останнього тижня піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС у Харківській області знищили 545 вибухонебезпечних предметів.

Про це під час брифінгу повідомив речник відомства Євген Василенко. Передає РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«За останній тиждень сапери ГУ ДСНС виїздили на виклики щодо розмінування 260 разів. В тому числі на об’єкти критичної інфраструктури, лінії електропередач, а також території в приватному секторі. Ми спостерігаємо підвищення інтенсивності ворожих обстрілів уже перевірених та розмінованих територій неподалік лінії розмежування. Тож такі території доводиться обстежувати повторно», - розповів Євген Василенко.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, у регіоні продовжують працювати в посиленому режимі 33 піротехнічні розрахунки відомства – це 166 осіб із залученням 66 одиниць спецтехніки.

Упродовж минулого тижня троє цивільних жителів області постраждали через те, що знайшли вибухонебезпечні предмети, один із них загинув.

Нагадуємо, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна його брати або перекладати. Необхідно звернутися до ДСНС за номером «101» або до Нацполіції – «102».



