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29.05.2023  19:55   Василь Голосний

У центральному парку Харкова наповнюють озеро (фото)

У Центральному парку Харкова завершуються ремонтні роботи на озері.

Харків, центральний парк
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, центральний парк, озеро, ремонт
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