28.06.2023 14:39 Дмитро Колонєй

Зловмисник на Харківщині погубив рибу на 130 тисяч гривень

Поліцейські на Харківщині спіймали злодюгу "на гарячому".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці затримали на річці Оріль поблизу села Займанка Красноградського району 30-річного чоловіка, який протизаконно ловив рибу. Він встиг спіймати близько сотні рибин, серед яких карась, окунь, плітка та плоскирка.

Своїми діями чоловік завдав збитків державі на суму понад 127 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили улов, знаряддя лову - сітку та дерев'яний човен.

Правопорушника поінформовано про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Источник: ГУ Нацполіції

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