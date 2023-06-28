28.06.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Як відбувається розмінування Харківської області (фото)

Сапери зведеного загону ДСНС продовжують розмінування деокупованих території на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині, як і в інших прифронтових областях України, сапери ДСНС проводять щоденні операції з розмінування. Головна їхня мета – забезпечити безпеку місцевого населення та відновити нормальний режим життя на постраждалих територіях.

Розмінування територій є складним і небезпечним процесом, що вимагає від саперів великої обережності та досвіду. Вони ретельно перевіряють кожен клаптик землі на наявність вибухонебезпечних предметів, знешкоджують їх на місці або вивозять на спеціальні полігони. Все для безпеки людей, які повертаються до власник домівок на деокупованих територіях.

Одним із важливих напрямків розмінування є Ізюмський. 27 червня сапери зведеного загону ДСНС працювали над розмінуванням ліній електричних мереж в селі Кам’янка, що на околиці м. Ізюм.

На шляху саперів щільна і густа рослинність. Вона створює додаткові труднощі під час розмінування. Працюючи в таких місцях, піротехніки повинні бути особливо уважними та обережними, оскільки один невірний крок може призвести до біди.

Лише завдяки досвіду фахівців ДСНС протягом дня їм вдалося виявити 9 протипіхотних мін ПФМ-1С «Пелюстка», котрі були добре замасковані. Такі міни взагалі малопомітні, невеликі за розміром, ставляться за допомогою дистанційного мінування, утворюючи некеровані мінні поля. Ця підступна міна призначена для травмування і каліцтва людей. Під час підриву на міні людина дістає значні поранення ніг.

Також можлива смерть внаслідок великої крововтрати за умови несвоєчасної медичної допомоги. Для її спрацювання достатньо натиснути із зусиллям 5–25 кг, рідка вибухівка вагою 40 грамів гарантовано уражає кінцівки.

Саперам в цей день траплялись міни із самоліквідаторами, які з часу деокупації не спрацювали. Такі ВНП мають знешкоджуватись на місці і становлять неабияку небезпеку, у першу чергу для цивільного населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували наслідки ворожого обстрілу Харківщини.