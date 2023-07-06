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06.07.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі залізничного вокзалу в Богодухівському районі

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в будівлі залізничного вокзалу, що виникла в результаті ворожих обстрілів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
6 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських та мінометних обстрілів по прикордонним населеним пунктам Золочівського громади Богодухівського району Харківської області. 
 
В результаті одного з ударів, зайнявся дах одноповерхової недіючої будівлі залізничного вокзалу, що у селі Одноробівка. Площа пожежі склала близько 240 кв.м. 
 
До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС. О 14:20 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали удар по Харківщині: горить залізнична станція «Одноробівка».
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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