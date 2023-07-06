06.07.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі залізничного вокзалу в Богодухівському районі

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в будівлі залізничного вокзалу, що виникла в результаті ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських та мінометних обстрілів по прикордонним населеним пунктам Золочівського громади Богодухівського району Харківської області.

В результаті одного з ударів, зайнявся дах одноповерхової недіючої будівлі залізничного вокзалу, що у селі Одноробівка. Площа пожежі склала близько 240 кв.м.

До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС. О 14:20 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.