06.07.2023 11:36 Рита Парфенова

Харківський держвиконавець вимагав хабар за закриття справи боржника

У Харкові судитимуть держвиконавця, який запропонував швидко вирішити «питання» за суму понад 1500 доларів США





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, державний виконавець одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив «підзаробити» грошей.



До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги в подальшому вільно розпоряджатися наявним у нього майном.



Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення «проблеми».



Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру. Держвиконавець висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі понад 1500 доларів США за «вирішення питання», щоб закрити виконавчі провадження та виключити особу з Єдиного реєстру боржників. Це сприяло би тому, що з майна боржника знімався арешт, він міг вільно їм розпоряджатися.



Проте отримати бажане обвинуваченому не вдалось: правоохоронці викрили його.



За ввисновками проведеного досудового розслідування харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо державного виконавця за фактом прохання службовою особою надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).



Справа розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень.