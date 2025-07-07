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07.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 липня

Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 липня очікується невелика хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 31 – 33° тепла.

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Народні прикмети

  • чим більше вранці роси на траві і листі, тим спекотнішою буде погода вдень.
  • почнеться дощ – він затягнеться надовго;
  • дощ цього дня віщує неврожай;
  • якщо після дощу з'явилася веселка, то вродить багато ягід і фруктів;
  • метелики і бабки літають в полі – до спекотної і ясної погоди;
  • з волоського горіха почали опадати плоди – до ранньої осені;
  • корови і кози неохоче йдуть на випас – до погіршення погоди;
  • кішка не виходить на вулицю – скоро піде дощ.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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