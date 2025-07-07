Прогноз погоди у Харкові на 7 липня

Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 липня очікується невелика хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 31 – 33° тепла.
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Можливі раптові емоції, захоплення та зміни планів, тож намагайтеся уникати конфліктних тем у спілкуванні. Краще обмежитись щирими компліментами, які будуть мати чарівний ефект.
Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.
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