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02.08.2025  08:25   Рита Парфенова

14 атак ворога за добу: ситуація на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках

За 1 серпня російські війська здійснили 14 атак у Харківській області. Під ударами опинилися Красне Перше, Кам’янка, Голубівка, Підлиман та інші населені пункти.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби, 1 серпня, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано чотири спроби штурмів з боку російських військ у районах Красного Першого та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили десять атак. Сили оборони України відбивали ворожі дії поблизу населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

генштаб зсу мапа

Окрім цього, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Підлиман Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни чотири рази намагалися просунутися поблизу Красного Першого та Голубівки на Харківщині.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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