02.08.2025 07:30 Рита Парфенова

2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

2 серпня став неофіційним Днем пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів та поколінь в Україні.

День ВДВ бере початок із 2 серпня 1930 року, коли під Воронежем уперше здійснили десантування на парашутах. Відтоді в СРСР 2 серпня стало традиційним днем для показових виступів і зустрічей ветеранів.

В Україні до 2017 року це свято відзначали за радянською традицією. З 2014 року, після початку війни на Донбасі, було ухвалено рішення відмовитися від радянської символіки й перенести дату святкування.

Із 2017 року українські ВДВ офіційно стали Десантно-штурмовими військами ЗСУ. Нове професійне свято – День ДШВ – відзначають 21 листопада, у день архістратига Михаїла.

Водночас 2 серпня стало Днем памʼяті загиблих десантників. У цей день вшановують полеглих воїнів, які служили у десантних підрозділах різних поколінь, зокрема й тих, хто загинув у війні з росією.

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Щорічно 2 серпня світ відзначає Міжнародний день Голокосту ромів. 80 років тому, 2-3 серпня 1944 року, нацистський режим вчинив страшний злочин проти людства. У газових камерах табору смерті Аушвіц-Біркенау було живцем спалено близько трьох тисяч безневинних чоловіків, жінок і дітей. Єдиною їхньою «провиною» була належність до ромської національності. Під час Голокосту від репресій по всій Європі загинуло від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів. Період в історії ромів за часів Другої світової війни відомий як «Калі траш», що в перекладі з ромської означає «чорний жах».

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого Стефана. Він був першим християнським мучеником, який походив з єврейської діаспори.



Святий первомученик Стефан є уособленням твердої віри та мужності в часи важких випробувань. До нього звертаються з молитвами про очищення душі, внутрішній спокій, силу для подолання труднощів і захист у складні моменти життя. Його вважають заступником, який допомагає тим, хто втрачає надію. У народних віруваннях Стефан також є покровителем тварин, особливо коней, яких цього дня окроплювали зіллям і благословляли від усякого зла.



У народних уявленнях 2 серпня було днем, коли не слід торкатися ні землі, ні грошей. Вважалося, що роботи в городі чи саду можуть порушити природну рівновагу й принести лихо, а фінансові операції — особливо позики — здатні спричинити довготривалі матеріальні проблеми або втрату добробуту.



За Юліанським календарем, 2 серпня православна церква вшановує пам’ять пророка Іллі. Пророк Ілля жив в Ізраїлі в IX столітті до н.е. за правління царя Ахава. Вважається, що він виступав проти ідолопоклонства ще за 900 років до народження Христа.



З цього дня вода у водоймах стає з кожним днем холоднішою, тому купаються лише запеклі моржі.



При цьому у давні часи вірили: якщо вмитися у цей день росою, це додасть здоров’я та довголіття.



Ілля-пророк за народними повір’ями вважався покровителем грому, тож цього дня радять не працювати у полі, вірячи, що може вбити блискавкою.



Не можна сьогодні довго дивитись у дзеркало та відвідувати перукаря.



Також радять не пускати до будинку бродячих тварин.

Також цього дня

У 47 до зв. е. – Гай Юлій Цезар, розбивши боспорського царя Фарнака II, надіслав у сенат повідомлення «прийшов, побачив, переміг».



1610 – мореплавець Генрі Гудзон відкрив Гудзонову затоку, будучи впевненим, що вона вийшла Північним шляхом у Тихий океан.



1820 – народився Джон Тіндал (пом. 1893), англійський фізик, який пояснив, чому у неба блакитний колір.



1858 – у Бостоні та Чикаго з'явилися перші у світі поштові скриньки.



1887 – Роуелл Ходж запатентував колючий дріт. Наміри винахідника були цілком мирними: дріт призначався для огородження худоби, щоб корови не забредали на чужу територію. Згодом підлий людський розум придумав інше нелюдське застосування цього винаходу.



1932 – народився Пітер О'Тул, британський актор ірландського походження («Як вкрасти мільйон», «Останній імператор», «Лоуренс Аравійський»).



1939 – народився Вес Крейвен, американський кінорежисер («Кошмар на вулиці В'язів», «Крік»).



1975 – народилася Наталія Могилевська, українська співачка та продюсер.



1976 – народився Сем Вортінгтон, австралійський актор родом з Англії («Аватар», «Минулої ночі в Нью-Йорку», «Термінатор: Хай прийде рятівник»).



1989 – обвал колон порталу Київського головпоштамту, що призвело до загибелі 11 людей.

2006 – у Йоганнесбурзі (ПАР) вперше за останні 25 років випав сніг



2020 – від МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.



за Юліанським календарем: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Олександр, Олексій, Панас, Петро, Сергій, Тихін, Федір, Юхим.