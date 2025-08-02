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02.08.2025  10:07   Рита Парфенова

Атака дрона по Київському району Харкова: двоє людей залишаються в лікарні, одна жінка – у реанімації

Унаслідок вчорашнього удару ворожого дрона по Київському району Харкова двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Стан однієї з жінок оцінюється як тяжкий – вона в реанімації.

Атака дрона по Київському району Харкова

Після удару російського безпілотника по Київському району Харкова, який стався 1 серпня, двоє постраждалих досі залишаються в лікарні.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Як повідомляють медики, одна з жінок перебуває у важкому стані у відділенні реанімації. Лікарі проводять інтенсивну терапію та борються за її життя і здоров’я.

Загалом внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника типу «Молнія» по Київському району Харкова 10 людей отримали поранення.

Нагадаємо, удар дроном стався 1 серпня орієнтовно о 20:50. Російський БпЛА влучив у дерево поблизу багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок вибуху травми дістали десятеро людей, серед яких троє чоловіків, чотири жінки та троє дітей – хлопчики віком 5 місяців, 9 і 10 років.

Пошкоджено автомобіль та скління у житловій будівлі.

За фактом ворожого удару Київська окружна прокуратура Харкова відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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