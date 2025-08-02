Атака дрона по Київському району Харкова: двоє людей залишаються в лікарні, одна жінка – у реанімації

Унаслідок вчорашнього удару ворожого дрона по Київському району Харкова двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Стан однієї з жінок оцінюється як тяжкий – вона в реанімації.
Після удару російського безпілотника по Київському району Харкова, який стався 1 серпня, двоє постраждалих досі залишаються в лікарні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Як повідомляють медики, одна з жінок перебуває у важкому стані у відділенні реанімації. Лікарі проводять інтенсивну терапію та борються за її життя і здоров’я.
Загалом внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника типу «Молнія» по Київському району Харкова 10 людей отримали поранення.
Нагадаємо, удар дроном стався 1 серпня орієнтовно о 20:50. Російський БпЛА влучив у дерево поблизу багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок вибуху травми дістали десятеро людей, серед яких троє чоловіків, чотири жінки та троє дітей – хлопчики віком 5 місяців, 9 і 10 років.
Пошкоджено автомобіль та скління у житловій будівлі.
За фактом ворожого удару Київська окружна прокуратура Харкова відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.
Комментариев: 0
День буде емоційно насиченим і непередбачуваним. Інтуїція й удача підкажуть вірний шлях, а щирість у спілкуванні принесе неочікувані можливості.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
2 серпня став неофіційним Днем пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів та поколінь в Україні.
влажность:
давление:
ветер: