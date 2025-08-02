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02.08.2025  10:18   Рита Парфенова

У Балаклії дрони рф пошкодили житло, адмінбудівлі й школу: фото

У ніч на 2 серпня російські дрони атакували центр Балаклії. Пошкоджено вікна у багатоповерхівках, адмінбудівлях і закладі освіти. Постраждалих немає. Комісія фіксує збитки для подальшої компенсації за програмою єВідновлення.

Новини Харкова: у Балаклії після нічного удару дронів пошкоджено десятки будівель

У ніч на 2 серпня внаслідок удару ворожих безпілотників по центру міста Балаклія пошкоджено скління вікон у шести багатоквартирних будинках, п’яти адміністративних будівлях і одному закладі освіти.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає РЕДПОСТ.

Новини Харкова: у Балаклії після нічного удару дронів пошкоджено десятки будівель Новини Харкова: у Балаклії після нічного удару дронів пошкоджено десятки будівель

За його словами, ударна хвиля й уламки від вибухів спричинили пошкодження, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють відповідні служби. Вранці представники спеціальної комісії почали фіксацію збитків і виконують необхідні дії в межах державної програми єВідновлення.

Новини Харкова: у Балаклії після нічного удару дронів пошкоджено десятки будівель

Карабанов підкреслив, що цей обстріл є черговим прикладом цілеспрямованого терору росії проти цивільного населення.

Очільник громади закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Новини Харкова: у Балаклії після нічного удару дронів пошкоджено десятки будівель

Новини Харкова: у Балаклії після нічного удару дронів пошкоджено десятки будівель

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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