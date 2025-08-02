У Балаклії дрони рф пошкодили житло, адмінбудівлі й школу: фото

У ніч на 2 серпня російські дрони атакували центр Балаклії. Пошкоджено вікна у багатоповерхівках, адмінбудівлях і закладі освіти. Постраждалих немає. Комісія фіксує збитки для подальшої компенсації за програмою єВідновлення.
У ніч на 2 серпня внаслідок удару ворожих безпілотників по центру міста Балаклія пошкоджено скління вікон у шести багатоквартирних будинках, п’яти адміністративних будівлях і одному закладі освіти.
Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ударна хвиля й уламки від вибухів спричинили пошкодження, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.
На місцях працюють відповідні служби. Вранці представники спеціальної комісії почали фіксацію збитків і виконують необхідні дії в межах державної програми єВідновлення.
Карабанов підкреслив, що цей обстріл є черговим прикладом цілеспрямованого терору росії проти цивільного населення.
Очільник громади закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.
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