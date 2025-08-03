03.08.2025 09:20

У "Дії" стався маштабний збій (оновлео)

Про це інформують соцмережі.н

Як повідомляє РЕДПОСТ, користувачі «Дії» інформують про масштабний збій у зхастосунку. При намаганні зайти в нього він видає помилку.

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Оновити застосунок радить Михайло Федоров.

Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною.

Оновіть застосунок через Play Market або Apple Store — і користуйтеся цифровими документами та послугами.