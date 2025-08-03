У "Дії" стався маштабний збій (оновлео)

Про це інформують соцмережі.н
Як повідомляє РЕДПОСТ, користувачі «Дії» інформують про масштабний збій у зхастосунку. При намаганні зайти в нього він видає помилку.
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Це слушна мить для завершення накопичених справ і набирання обертів. Водночас імпульсивність може наштовхнути на необдумані рішення – дайте собі час усе зважити.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, але суттєвого дощу не очікується.
Щороку в першу неділю серпня українські представники Повітряних Сил відзначають своє професійне свято.
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