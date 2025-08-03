03.08.2025 09:07 Дмитро Колонєй
Загарбники під час обстрілів Харківщини вбили людину
Оперативна ситуація по Харківщині на 3 серпня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, зокрема дитина.
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У м. Чугуїв постраждали жінки 31, 35 і 54 років;
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у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка.
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Внаслідок вибухів боєприпасів 1 людина загинула, 2 – постраждали.
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У с. Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік;
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у м. Ізюм постраждав 75-річний чоловік.
Ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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3 КАБ;
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21 БпЛА типу «Герань-2»;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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2 БпЛА типу «Молнія»;
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2 fpv-дрони;
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1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено нежитлову будівлю;
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у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (м. Куп'янськ), складське приміщення, електромережі (с. Сумське, с. Приколотне);
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у Ізюмському районі пошкоджено 15 приватних будинків, 2 пожежні автомобілі (м. Балаклія, с. Новоплатонівка);
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у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Чугуїв), нежитлову будівлю (с. Велика Бабка);
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у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Івано-Шийчине).
Упродовж минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
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На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше.
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На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав,що рятувальники Харківщини загасили
6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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