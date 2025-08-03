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03.08.2025  09:07   Дмитро Колонєй

Загарбники під час обстрілів Харківщини вбили людину

Оперативна ситуація по Харківщині на 3 серпня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, зокрема дитина.
  • У м. Чугуїв постраждали жінки 31, 35 і 54 років;
  • у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка.
  • Внаслідок вибухів боєприпасів 1 людина загинула, 2 – постраждали.
  • У с. Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік;
  • у м. Ізюм постраждав 75-річний чоловік.
 
Ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський район Харкова.
 
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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 3 КАБ;
  • 21 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
 
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (м. Куп'янськ), складське приміщення, електромережі (с. Сумське, с. Приколотне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 15 приватних будинків, 2 пожежні автомобілі (м. Балаклія, с. Новоплатонівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Чугуїв), нежитлову будівлю (с. Велика Бабка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Івано-Шийчине).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,що рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
 
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