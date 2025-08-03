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03.08.2025  08:44   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Оперативна ситуація по Харківщині на 3 серпня 2025 року від ДСНС.


Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 2 по 3 серпня 20205 року харківські рятувальники  здійснили 58 оперативних виїздів:
  • 43 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 3 – на перевірку після обстрілів;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
 
Рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в
  • Ізюмському,
  • Чугуївському районах області, та
  • Харкові.
 
Вранці російські окупаційні війська обстріляли з реактивної артилерії село Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок, господарча споруда та суха трава навколо на загальній площі 45 м кв.
 
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Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на Харківщині виникло 5 пожеж:
  • у Шевченківському районі Харкова сталось загоряння площею 15 м кв.;
  • у м. Чугуїв за різними адресами горіли приватна господарча споруда на площі 20 м кв. та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи;
  • у м. Балаклія ворожі удари відбулись на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків та суха трава. На другій локації горіла адміністративна будівля, 7 автомобілів та хвойна підстилка у лісовому масиві.
 
Ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 48 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі.
 
Тэги:  пожежа, обстановка, харків, агрессия россии
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