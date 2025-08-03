03.08.2025 08:44 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Оперативна ситуація по Харківщині на 3 серпня 2025 року від ДСНС.
Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 2 по 3 серпня 20205 року харківські рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів:
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43 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
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2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
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3 – на перевірку після обстрілів;
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8 – на допомогу населенню;
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2 – інші виїзди.
Рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в
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Ізюмському,
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Чугуївському районах області, та
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Харкові.
Вранці російські окупаційні війська обстріляли з реактивної артилерії село Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок, господарча споруда та суха трава навколо на загальній площі 45 м кв.
Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на Харківщині виникло 5 пожеж:
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у Шевченківському районі Харкова сталось загоряння площею 15 м кв.;
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у м. Чугуїв за різними адресами горіли приватна господарча споруда на площі 20 м кв. та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи;
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у м. Балаклія ворожі удари відбулись на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків та суха трава. На другій локації горіла адміністративна будівля, 7 автомобілів та хвойна підстилка у лісовому масиві.
Ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 48 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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