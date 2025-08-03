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03.08.2025  08:10   Дмитро Колонєй

Вночі ворог завдав по Харкову та передмістю ударів БПЛА

Внаслідок дронової атаки постраждали приватні будинки під Харковом.

Завдали по місту та передмістю ударів БПЛА окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бизько першої години ночі 3 серпня 2025 року окупанти вдарили «шахедами» типу «Герань-2»  по Шевченківському району Харкова. Деталі зʼясовуємо. Один удар прийшовся по складській будівлі біля житлової забудови. На зараз - без постраждалих. Другий шахед влучив у ліопосадку без летонації 
 
У той же час вибухи пролунали в Чугуїві та Балаклії. Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. 
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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