Вночі ворог завдав по Харкову та передмістю ударів БПЛА

Внаслідок дронової атаки постраждали приватні будинки під Харковом.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
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Це слушна мить для завершення накопичених справ і набирання обертів. Водночас імпульсивність може наштовхнути на необдумані рішення – дайте собі час усе зважити.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, але суттєвого дощу не очікується.
Щороку в першу неділю серпня українські представники Повітряних Сил відзначають своє професійне свято.
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