На Харківщині за добу відбито 17 атак

Сили оборони України протягом минулої доби відбили 17 ворожих штурмів у районах дев'яти населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого відбулося вісім бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак з боку російських військ. Українські Сили оборони відбили ворожі штурми в районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 3–4 серпня рятувальники Харківського гарнізону ліквідували пожежі після атак у трьох районах області.
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