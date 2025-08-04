04.08.2025 08:13

Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 3 пожежі після обстрілів

Протягом доби 3–4 серпня рятувальники Харківського гарнізону ліквідували пожежі після атак у трьох районах області.

Протягом доби з 3 по 4 серпня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону 31 раз залучалися до реагування на надзвичайні події. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зокрема, 21 виїзд стосувався гасіння пожеж, серед яких три були спричинені ворожими обстрілами – у Богодухівському, Берестинському та Куп’янському районах.

Ще п’ять пожеж сталися у природних екосистемах, їх загальна площа склала близько 42 гектарів.

Окрім цього, рятувальники виконали один виїзд для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, двічі виїжджали для перевірки територій після обстрілів, ще двічі – надавати допомогу населенню.

П’ять виїздів були пов’язані з іншими завданнями, не пов’язаними з вогнем.

ДСНС продовжує щоденно виконувати завдання з ліквідації наслідків ворожих атак та надзвичайних ситуацій у регіоні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.