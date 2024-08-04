04.08.2024 07:30 Рита Парфенова

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в першу неділю серпня українські представники Повітряних Сил відзначають своє професійне свято.

День Повітряних Збройних Сил України з’явився 2007 року завдяки указу президента (тоді — Віктор Ющенко).



Повітряні сили України забезпечують недоторканність державних кордонів та контролюють перельоти повітряних суден у мирний час. ВПС завжди на варті і ніколи не розслабляються.

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4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві. Внесок жінок у економічну та соціальну сфери складно переоцінити. А якщо жінка повністю віддається роботі, забуваючи про особисте життя, то вона стає якоюсь «білою вороною» навіть у найпрогресивніших країнах.



Тому і було створено сьогоднішнє неофіційне свято, ініціатором якого виступила американка Барбара Пейн у 2006 році – засновниця партнерської мережі таких самотніх працюючих жінок. З того часу він відзначається щорічно і покликаний звернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно обирати свій шлях у житті.



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Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога. Спелеолог – це геолог, який спеціалізується на вивченні природних печер. А фахівців, які досліджують штучні підземні споруди – гірничі виробки, давні та сучасні міські комунікації – називають спелестологами. Індустріальних спелестологів називають ще дигерами. Вони проходять підземними дренажними системами, каналізаційними колекторами, відвідують занедбані військові об'єкти.



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4 серпня - День народження шампанського. 4 серпня 1693 року монах-бенедиктинець П'єр Періньйон представив братії ігристе вино, яке стало прабатьком сучасного шампанського.



Будучи економом при абатстві Отвільєр, розташованому в самому центрі Шампані, отець П'єр Періньйон завідував їстівними запасами та льохом, а на дозвіллі займався експериментами з виробництва різних вин.



П'єр Періньйон не лише першим виготовив шампанське, але також запропонував замість звичайної на той час пробки з промасленої палиці використовувати коркову, яка використовується до цього дня. Хоча винахід шампанського датований 4 серпня 1693-го, опис технології його виготовлення було опубліковано лише в 1718 абатом Федіно, каноніком Реймського собору.

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Щорічно у першу неділю серпня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день прощення. Це свято було ініційоване некомерційною організацією Всесвітньою спілкою прощення з метою допомогти людям позбутися від почуттів провини та болю. У цей день важливо відкласти розбіжності та конфлікти, зосередившись на пошуку зцілення. Дослідження показують, що прощення знижує рівень стресу, підвищує оптимізм і полегшує примирення з кривдниками. Натомість накопичена образа, яка не знаходить виходу, може перетворитися на тривалий стрес і викликати проблеми зі здоров’ям.

Також цього дня

1687 року гетьманом України обрано Івана Мазепу.



1777 – відставний старший сержант 15-го полку легких драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк. На круглій арені (звідси пішло саме слово «цирк») виступали вершники на конях. Естлі належить і заслуга визначення діаметра циркового майданчика (42 фути), який був обраний таким чином, щоб для наїзника створювалася оптимальна відцентрова сила.



1901 – народився Луї Армстронг, найвидатніший джазовий музикант XX століття.



1914 - Перша світова війна: Великобританія оголосила війну Німеччині.



1922 – відбувся похорон винахідника Олександра Белла. Протягом хвилини 13 мільйонів телефонів у всій Північній Америці мовчали.



1955 – народився Біллі Боб Торнтон, американський актор, сценарист, режисер та співак.



1984 – африканська держава Верхня Вольта змінила назву на Буркіна-Фасо.



2007 – з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія «Дельта 2» запущено американську АМС Phoenix, призначену для дослідження Марса.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Іван, Ірина, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен.



за Юліанським календарем: Корнилій, Марія, Михайло, Олексій.