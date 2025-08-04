04.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Захочеться накопичувати ресурси чи почати нове хобі. Не поспішайте з рішеннями – енергія ще знадобиться.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні Овну захочеться розворушити оточення й захопити всіх якоюсь цікавою ідеєю. Проте робити цього не варто. По-перше, змусити когось «ожити» в цей день буде вкрай складно. А по-друге, навіть якщо це вдасться, результат може виявитися зовсім не таким, як Овен собі уявляв. Тож краще не намагатися когось активізувати, а спокійно зайнятися власними справами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельці прокинеться справжній бухгалтер! Він зможе до будь-якої проблеми підійти з ясною головою, прогнавши емоції геть. Це чудовий день для того, щоб провести ревізію сімейного бюджету, спланувати витрати на майбутнє та подумати, як отримати ще більший дохід. Втім, і в будь-яких інших сферах, навіть у коханні, Телець буде налаштований так само практично, замінивши мову почуттів на мову суворих фактів та цифр.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Кордон між впевненістю та самовпевненістю Близнюків буде практично не видно. Принаймні оточуючим. Самі Близнюки можуть вважати, що вони просто роблять справу, націлені на результат і вимагають того ж таки від усіх, хто знаходиться поруч. Проте з боку цінні вказівки Близнюків можуть бути схожими на батіг наглядача, а їхня прямота з приводу і без – на критику без пощади. Зірки гороскопу радять Близнюкам стримати свій запал, інакше так і до бунту недалеко.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може демонструвати занепад сил та небажання концентруватися на будь-яких ділових питаннях. Навіть якщо він захоче, то навряд чи зуміє виявити ініціативу, тож зірки гороскопу радять йому не напружуватися. Якщо ситуація вимагатиме від Раку активних дій, йому варто придивитися до людей навколо: хтось із них точно знає, що робити, і не проти керувати. Раку корисно дозволити трохи собою покомандувати.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки гороскопу радять Леву обирати нестандартні шляхи: звичайний підхід до справ не дасть потрібних результатів. Творчість – це вміння мислити не так як усі, і воно стане у нагоді Леву навіть у найпрактичніших питаннях. Придумати хитрий робочий план, перетворити розмову з начальником на театральну постановку – Лев буде здатний на неймовірні, непередбачувані ходи. Його винахідливість та креатив не знатимуть межі!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Думки Діви постійно крутитимуться навколо невідкладних справ. Аж до того, що навіть на відпочинку, у колі близьких, думка про те, як вирішити ту чи іншу проблему, не даватиме їй спокою! Через це бідна Діва здатна буквально розриватися між справами та домом; з роботи вона може крадькома дзвонити додому, з дому – працювати. Її зусилля не пропадуть задарма: бурхлива діяльність Діви виявиться на диво успішною та продуктивною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів величезний потенціал! День наділяє їх активністю, творчою жилкою та практичною кмітливістю. Такий чудовий коктейль, якщо змішати його в правильних пропорціях, допоможе Терезам за дві секунди розправитися з будь-яким завданням - навіть нестандартним. Терези здатні придумати елегантні та дотепні вирішення проблем, до яких оточуючі (або навіть вони самі) довгий час не могли підступитися!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон розжене так, що зупинитись стане для нього цілою проблемою! Його мозок, та й весь організм, працюватиме у форсованому режимі, викладаючись по максимуму. Через це оточуючі можуть здаватися Скорпіону, що прискорився, сонними мухами, які рухаються і розуміють як при уповільненій зйомці. Не дивно, що Скорпіон намагатиметься їх підганяти, користуючись при цьому не делікатними методами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Обставини поспішають Стрільця, буквально підштовхуючи в спину. Навіть якщо швидко діяти і приймати рішення не його стиль, Стрілець зможе пристосуватися до нового ритму. Ключем до такого перетворення стане чарівне слово "треба" - Стрілець схильний дуже серйозно ставитися до своїх обов'язків. Втім, незважаючи на суєту, сам він не залишиться в накладі: Стрілець почуватиметься як ніколи корисним і потрібним. Тобто, практично щасливим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде готовий подумати про своє майбутнє. Не мріяти, кручена в хмарах, а саме вирішити, куди рухатися далі. Плани Козерога відрізнятимуться чіткістю та увагою до дрібниць, а тому їх втілення в життя – лише питання часу. Єдине «але»: приділяючи увагу майбутньому, Козерогу не слід забувати і про сьогодення, точніше – про людей, які знаходяться довкола. Не варто дошкуляти їх причіпками та бурчанням, навіть якщо здається, що вони все роблять не так.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Найменше на світі Водолія хвилюватиме чужу думку – принаймні, саме так він поводитиметься. Зірки гороскопа наділяють його впевненістю в тому, що він робить все як слід, а оточуючі з їхніми порадами лише заважають. Тож не варто траплятися Водолію під гарячу руку – якщо він зайнятий якоюсь справою, то в запалі здатний висловити все, що вважає за потрібне. А ось запитати його думки в якомусь питанні можна і навіть вітається: Водолій буде задоволений.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Чудовий день для того, щоб Риби подумали про майбутнє! Втім, для початку їм треба доробити справи в сьогоденні, які висять над ними, як меч дамоклів, заважаючи рухатися далі. Зірки гороскопу кажуть, що найбільш ефективною для Риб виявиться робота по дому. Ну а, впорядкуючи простір навколо, можна почати упорядковувати свої ідеї та плани. Не бійтеся дерзати! Поставивши перед собою нову мету, Риби зрозуміють, як її можна досягти.