04.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с .

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

якщо 4 серпня гримить гроза – чекай багатого врожаю зерна;

якщо під дощем кури залишаються надворі – скоро проясниться;

якщо кури ховаються в курник, хоч на вулиці сухо – буде затяжний дощ;

якщо по землі повзає багато слимаків – на кілька днів установиться сира й вітряна погода;

якщо грибів у лісі ще не видно – восени теж буде небагато;

чим більше ягід на калині – тим суворішою буде зима;

якщо на павутині немає павука – скоро погіршиться погода;

якщо вранці на траві рясна роса – вдень буде спека.