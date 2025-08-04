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04.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с .

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо 4 серпня гримить гроза – чекай багатого врожаю зерна;
  • якщо під дощем кури залишаються надворі – скоро проясниться;
  • якщо кури ховаються в курник, хоч на вулиці сухо – буде затяжний дощ;
  • якщо по землі повзає багато слимаків – на кілька днів установиться сира й вітряна погода;
  • якщо грибів у лісі ще не видно – восени теж буде небагато;
  • чим більше ягід на калині – тим суворішою буде зима;
  • якщо на павутині немає павука – скоро погіршиться погода;
  • якщо вранці на траві рясна роса – вдень буде спека.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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