Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с .
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Захочеться накопичувати ресурси чи почати нове хобі. Не поспішайте з рішеннями – енергія ще знадобиться.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога.
влажность:
давление:
ветер: