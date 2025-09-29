Жінка перерахувала 13 000 гривень за дрова, а шахрай з Харкова тепер під слідством

Харківські поліцейські затримали шахрая, який розмістив фіктивне оголошення в інтернеті та заволодів грошами потерпілої.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліція затримала чоловіка, який ошукав жінку під приводом продажу дров. Фігурант розмістив в інтернеті оголошення про продаж товару, якого насправді не мав, і отримав від потерпілої 13 000 гривень на банківську картку.
31 липня жінка звернулася до поліції з заявою про шахрайство. Слідчі відділу поліції №1 Харківського РУП №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході оперативних заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 44-річний уродженець Кіровоградської області, який нині проживає в Харкові і раніше вже мав судимість за шахрайство.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру. Згідно з санкцією статті йому загрожує позбавлення волі строком до трьох років.
Комментариев: 0
Сьогодні варто звертати увагу на дрібниці та прислухатися до інтуїції. Нові знайомства та несподівані події можуть відкрити перспективи.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Цього дня нагадують про необхідність дбати про «мотор» організму.
влажность:
давление:
ветер: