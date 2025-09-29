29.09.2025 13:27 Рита Парфенова

У Харкові за тиждень зафіксували 19 ворожих атак, – Ігор Терехов

Минулого тижня місто зазнало масованих атак дронів, через що кілька районів тимчасово залишалися без світла. Постраждали житлові квартали та магазин, є травмовані.



Фото: ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що минулого тижня Харків знову піддався атакам ворога, передає РЕДПОСТ.

За даними Ситуаційного центру, загалом зафіксовано 19 ударів. Вісімнадцять із них – дрони «шахед», які ввечері 23 вересня накрили місто. Більшість ударів припала на підстанцію, через що тимчасово залишилися без електрики кілька районів міста.

На сьогодні система електропостачання працює за резервною схемою. Для повної стабілізації потрібен час, тож можливі тимчасові перебої, попереджає мер Харкова Ігор Терехов.

Того ж вечора в Холодногірському районі внаслідок атак дронів постраждав житловий квартал: пошкоджено 15 приватних будинків та зруйновано магазин.

У п’ятницю ввечері Харків знову зазнав удару. Безпілотник «Молнія» пробив дах меблевого магазину у Київському районі. Чотири жінки отримали травми або стресові реакції, а вибуховою хвилею вибито лобове скло в муніципальному автобусі, що стояв поруч.

Протягом минулих семи днів повітряні тривоги у Харкові тривали 61 годину – майже вдвічі менше, ніж у середньому по області. Мер подякував військовим за захист міста, енергетикам та тепловикам – за стабільне постачання, комунальним службам – за щоденну роботу, а харків’янам – за витримку та віру в місто.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу російські війська здійснили обстріли п’яти населених пунктів Харківської області.