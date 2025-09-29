29.09.2025 13:48 Рита Парфенова

Останнього дня вересня в Харкові та області прогнозують сильний вітер

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с. Встановлено перший рівень небезпечності – жовтий.



Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про небезпечні метеорологічні явища, очікувані 30 вересня, передає РЕДПОСТ.

За даними синоптиків, по Харкову та області прогнозуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Мешканців закликають бути уважними та обережними під час негоди.

