У Харкові чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві та крадіжках

Правоохоронці встановили, що раніше судимий харків’янин ошукав знайомого на ноутбук і викрав цигарки з торгових центрів на понад 8 тисяч гривень.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, до відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 звернувся мешканець Основ’янського району та повідомив про шахрайські дії знайомого. За даними слідства, чоловік попросив у заявника ноутбук, після чого зник, завдавши йому збитків на близько 5 тисяч гривень.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 56-річний раніше судимий харків’янин. Також правоохоронці з’ясували, що він скоїв ще дві крадіжки з торгових центрів, викравши цигарки на суму понад 8 тисяч гривень.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
