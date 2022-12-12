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12.12.2022  18:33   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили комунальників міста

Національна гвардія України та Департамент по роботі з громадськими об’єднаннями нагородили працівників комунальних підприємств Харкова.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, начальник Східного територіального управління НГУ Олег Сахон вручив комунальникам подяки за героїзм, проявлений у відновленні критичної інфраструктури. 
 
«Те, як ви, мирні люди, працюєте у настільки важких умовах, підтримуєте наш тил - дорого вартує. Ви розбираєте завали, ремонтуєте дороги, мережі. Своєю працею ви показали, наскільки важливим є комунальний фронт, та довели, що Харків - залізобетон!» - зазначив він. 
 
Директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін теж подякував комунальникам. 
 
«Ви робите все можливе, аби мінімізувати втрати, які несе місто від постійних ударів, і щоб Харків продовжував жити», - наголосив директор департаменту. 
 
Зазначимо, що багато працівників комунальних підприємств Харкова боронять незалежність України у лавах Національної гвардії, у складі Сил територіальної оборони та Збройних Сил України.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, награждение, харьков
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