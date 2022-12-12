12.12.2022 18:33 Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили комунальників міста

Національна гвардія України та Департамент по роботі з громадськими об’єднаннями нагородили працівників комунальних підприємств Харкова.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, начальник Східного територіального управління НГУ Олег Сахон вручив комунальникам подяки за героїзм, проявлений у відновленні критичної інфраструктури.

«Те, як ви, мирні люди, працюєте у настільки важких умовах, підтримуєте наш тил - дорого вартує. Ви розбираєте завали, ремонтуєте дороги, мережі. Своєю працею ви показали, наскільки важливим є комунальний фронт, та довели, що Харків - залізобетон!» - зазначив він.

Директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін теж подякував комунальникам.

«Ви робите все можливе, аби мінімізувати втрати, які несе місто від постійних ударів, і щоб Харків продовжував жити», - наголосив директор департаменту.

Зазначимо, що багато працівників комунальних підприємств Харкова боронять незалежність України у лавах Національної гвардії, у складі Сил територіальної оборони та Збройних Сил України.