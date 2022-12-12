12.12.2022 19:04 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України
Оперативна інформація станом на вечір 12 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
На Харківщині ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби окупанти завдали 6 ракетних ударів.
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На Слобожанському напрямку за добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області. Обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Підрозділи збройних сил окупантів продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.
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На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області
Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.
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