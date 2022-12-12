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12.12.2022  19:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині відновлені автобусні маршрути: дізнайтеся які саме

Представляємо список відновлених автобусних рейсів Харківщини.

Відновлені 23 автобусні маршрути Харківщини: спсок діючих рейсів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт ХОВА, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у деокупованих районах регіону зараз функціонує понад 20 пасажирських автобусних маршрутів. 
 
До війни на Харуівщині діяло 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Наразі працює - 138. Зокрема, на деокупованих територіях на сьогодні вдалося відновити 23 маршрути: 
 
  •  Харків - Куп’янськ;
  •  Харків – Слобідське;
  •  Харків – Новопокровка;
  •  Харків – Мала Рогань;
  •  Харків – Черкаська Лозова;
  •  Харків – Кутузівка;
  •  Харків – Барвінкове через Ізюм;
  •  Харків – Старий Салтів; 
  •  Харків – Елітне;
  •  Харків – Ізюм; 
  •  Харків – Великий Бурлук;
  •  Харків – Балаклія;
  •  Старий Салтів – Вовчанськ;
  •  Харків – Печеніги;
  •  Харків – Циркуни;
  •  Харків – Липці;
  •  Харків – Чугуїв;
  •  Чугуїв – Чкаловське (через Коробочкине);
  •  Чугуїв – Велика Бабка через Тетлегу;
  •  Чугуїв – Базаліївка (через Леб’яже);
  •  Чугуїв – Малинівка;
  •  Чугуїв – Есхар;
  •  Чугуїв – Кочеток.
Процес відбувається поступово
 
  • через особливості військового стану,
  • близькість до кордонів з РФ
  • та з урахуванням ремонту автомобільних доріг і мостів.
 
“Станом на сьогодні працівники Служби автомобільних доріг Харківської області розчистили від наслідків бойових дій 558 кілометрів дорожного полотна. В результаті ворожих обстрілів в регіоні пошкоджено 30 мостів, працівники САД забезпечили 16 тимчасових переправ”,  - розповів Олег Синєгубов.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  автобус, маршрут, харьков
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