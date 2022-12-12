12.12.2022 19:33 Дмитро Колонєй
На Харківщині відновлені автобусні маршрути: дізнайтеся які саме
Представляємо список відновлених автобусних рейсів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на сайт ХОВА, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у деокупованих районах регіону зараз функціонує понад 20 пасажирських автобусних маршрутів.
До війни на Харуівщині діяло 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Наразі працює - 138. Зокрема, на деокупованих територіях на сьогодні вдалося відновити 23 маршрути:
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Харків - Куп’янськ;
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Харків – Слобідське;
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Харків – Новопокровка;
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Харків – Мала Рогань;
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Харків – Черкаська Лозова;
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Харків – Кутузівка;
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Харків – Барвінкове через Ізюм;
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Харків – Старий Салтів;
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Харків – Елітне;
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Харків – Ізюм;
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Харків – Великий Бурлук;
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Харків – Балаклія;
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Старий Салтів – Вовчанськ;
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Харків – Печеніги;
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Харків – Циркуни;
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Харків – Липці;
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Харків – Чугуїв;
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Чугуїв – Чкаловське (через Коробочкине);
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Чугуїв – Велика Бабка через Тетлегу;
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Чугуїв – Базаліївка (через Леб’яже);
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Чугуїв – Малинівка;
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Чугуїв – Есхар;
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Чугуїв – Кочеток.
Процес відбувається поступово
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через особливості військового стану,
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близькість до кордонів з РФ
-
та з урахуванням ремонту автомобільних доріг і мостів.
“Станом на сьогодні працівники Служби автомобільних доріг Харківської області розчистили від наслідків бойових дій 558 кілометрів дорожного полотна. В результаті ворожих обстрілів в регіоні пошкоджено 30 мостів, працівники САД забезпечили 16 тимчасових переправ”, - розповів Олег Синєгубов.
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