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26.12.2022  09:51   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік загинув у власному ліжку

У Харківській області на пожежі загинув 62-річний чоловік.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Подія з причини, не пов’язаної з веденням бойових дій, сталась 26 грудня о 3:18 у селі Занки Зміївської громади на вулиці Станційній, 2.

У житловому будинку барачного типу на 4 квартири горіла одна з квартир та дах будинку на загальній площі 70 кв.м.

За допомогою 3-х пожежних стволів вогнеборці локалізували вогонь о 4:42 і загасили о 7:20.

На ліжку в палаючій квартирі рятувальники 58-ДПРЧ виявили тіло загиблого 62-річного господаря оселі.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Нагадаємо, пожежа з побутової причини забрала життя мешканця м. Вовчанська.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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