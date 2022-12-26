26.12.2022 09:51 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік загинув у власному ліжку

У Харківській області на пожежі загинув 62-річний чоловік.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Подія з причини, не пов’язаної з веденням бойових дій, сталась 26 грудня о 3:18 у селі Занки Зміївської громади на вулиці Станційній, 2.

У житловому будинку барачного типу на 4 квартири горіла одна з квартир та дах будинку на загальній площі 70 кв.м.

За допомогою 3-х пожежних стволів вогнеборці локалізували вогонь о 4:42 і загасили о 7:20.

На ліжку в палаючій квартирі рятувальники 58-ДПРЧ виявили тіло загиблого 62-річного господаря оселі.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Нагадаємо, пожежа з побутової причини забрала життя мешканця м. Вовчанська.