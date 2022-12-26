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26.12.2022  08:38   Рита Парфенова

Кого госпіталізували з пораненнями після обстрілів, розповіли в ХОВА

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

швидка допомога

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Голова ХОВА зазначив, що минолую доби загиблих та постраждалих від обстрілів немає.

У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м.

Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.

Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, купянск, харьков, хова, агрессия россии
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