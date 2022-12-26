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26.12.2022  08:30   Рита Парфенова

Харків на ранок 26 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 грудня.

 

Пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському та Куп’янському районах області. Горіли об’єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено.

За добу з 25 по 26 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – чергування;
5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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