26.12.2022 08:30 Рита Парфенова

Харків на ранок 26 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 грудня.

Пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському та Куп’янському районах області. Горіли об’єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено.



За добу з 25 по 26 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – чергування;

5 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.