Харків на ранок 26 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 грудня.
Пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському та Куп’янському районах області. Горіли об’єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено.
За добу з 25 по 26 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – чергування;
5 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.
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