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26.12.2022  08:03   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 26 грудня

Протягом доби з 25 по 26 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Землянки,
  • Устинівка,
  • Вільхуватка,
  • Чугунівка,
  • Новомлинськ,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Берестове.

Нагадаємо, протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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