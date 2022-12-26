26.12.2022 07:30 Рита Парфенова

26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У низці країн Британської співдружності сьогодні відзначається Boxing Day — День подарунків або, у буквальному перекладі, День коробок.

Тут немає великої суперечності, бо маються на увазі саме ті коробки, в які традиційно, перед тим як подарувати, ці подарунки і кладуть.



Існує кілька версій, як сталася назва свята. Перша: у Великій Британії традиційно на другий день Різдва сім'я упаковувала залишки святкового обіду та нехитрі подарунки в коробки та несла їх у подарунок хворим та незаможним. Зазвичай упаковку подарунків та гостинців до коробок покладали на дітей, які потім допомагали роздавати їх бідним.



Друга: на Різдво 25 грудня члени сім'ї відкривають святкові подарунки, а коробки з-під них прибирають якраз 26 грудня.



Також існує версія, що назву святу дали коробки, з якими одержувачі подарунків поспішають до магазину, щоб обміняти подарунок, якщо він не до смаку (торгові точки, як правило, передбачають таку можливість).

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні Євстратієв день, коли, за спостереженнями наших предків, день стає трохи довшим.



У народі вірили, що цього дня відьми збираються на посиденьки та тримають пораду: як схопити сонце та зжити його з білого світу. Казали, що на Євстратія не можна поганословити, інакше відьма може впасти з неба просто на голову. Не слід було також залишати на ганку віник — нечиста сила могла його потягнути, щоб з його допомогою підняти снігові вихори та заступити сонце.

Також цього дня

У 1783 Луї Себастьян Ленорман продемонстрував перший в історії стрибок з парашутом з великої висоти. Спочатку Ленорман стрибнув із даху одноповерхового будинку у Парижі. Стрибок вдався. Підбадьорений успіхом, він вдруге стрибнув уже зі шпиля обсерваторії у Мольпельє.



1791 – народився Чарльз Бебідж, англійський математик, винахідник першої обчислювальної машини, тахометра, сейсмографа.



1825 – на Сенатській площі Петербурга відбулося повстання офіцерів-вільнодумців – декабристів. Заколот був жорстоко придушений царем, учасників виступу схоплено і віддано суду. Багато хто був страчений, багато хто вирушив на заслання до Сибіру.



1898 – французькі хіміки Марія та П'єр Кюрі вперше отримали радій.



1933 – запатентовано FM-радіо.



1946 – у Лас-Вегасі відкрився готель «Фламінго», збудований знаменитим гангстером Багсі Сігелем. З цього дня розпочалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.



1963 – народився Ларс Ульріх, американський рок-музикант, один із засновників гурту Metallica.



1971 – народився Джаред Лето, американський актор («Реквієм по мрії», «Пан Ніхто», «Перерване життя», «Збройовий барон»), вокаліст гурту «30 Seconds to Mars».



1982 – у традиційній номінації журналу Time людиною року названо... комп'ютер! Таким чином у суспільній свідомості було зафіксовано: світ вступив до епохи загальної комп'ютеризації.



1986 – народився Кіт Харінгтон, англійський актор (Джон Сноу із серіалу «Гра престолів»).



1991 – відбулася знаменна подія епохи «розвиненого соціалізму» – остаточно припинив своє існування «Союз непорушних республік вільних». На останньому засіданні Ради Республік Верховної Ради СРСР ухвалила декларація, що зі створенням СНД Союз РСР як держава та суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування. Припинено діяльність самої Верховної Ради.

Іменини відзначають:

Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Омелян, Орест, Яків.