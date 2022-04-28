28.04.2022 17:29

Оккупанты обворовывают свою технику и убитых (видео)

Мародерство захватчиков вышло на новый уровень.

Как сообщает РЕДПОСТ , оккупанты, которым украинские защитники не дают продвинуться в новые населенные пункты, решили воровать сами у себя! Воруют собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«Здесь есть украденный автоматик. Украли у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас», – рассказывает захватчик отцу.

Но для уверенности такое оружие закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Так что отец просит «прикопать» ему парочку автоматов и пистолетов.

А наибольшей популярностью среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа.