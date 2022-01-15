15.01.2022 13:35 Виталий Хиневич

В Министерстве назвали главную цель кибератак на правительственные сайты Украины

Хакеры хотели получить административные права на правительственные сайты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Сообщается, что хакеры атаковали сайты, чтобы получить права компании-администратора этих сайтов. Хакерская атака, которая произошла 14 января, является самой значительной за последние четыре года. От рук злоумышленников пострадали 70 сайтов Украины.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что атака свидетельствует об активизации киберфронта. Своевременное отключение портала «Дія» способствовало локализации хакерского удара. Утечки персональных данных также не было и не могло быть, поскольку это не реестры.

На данный момент, большинство сайтов уже восстановлены и работают в прежнем режиме.

Напомним, утром 14 января были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникает при попытке зайти на портал "Дія".