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15.01.2022  12:50   Виталий Хиневич

На Харьковщине маленького ребенка забрали у нетрезвых мужчин

Малолетний ребенок находился в компании нетрезвых мужчин.

На Харьковщине изъяли ребенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 14 января от медиков полицейским поступило сообщение, что в одном из домов города Изюм в компании нетрезвых мужчин находится маленький ребенок.
 
По указанному адресу выехали сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали, что трехлетний ребенок проживает в ненадлежащих условиях вместе с мужчинами, которые находятся под действием алкоголя.
 
 
На основании данного факта было принято решение об изъятии малыша. На данный момент ребенок находится в Изюмском городском центре социально-психологической реабилитации детей. Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений.
 
Напомним, в Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
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