15.01.2022 12:50 Виталий Хиневич

На Харьковщине маленького ребенка забрали у нетрезвых мужчин

Малолетний ребенок находился в компании нетрезвых мужчин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 14 января от медиков полицейским поступило сообщение, что в одном из домов города Изюм в компании нетрезвых мужчин находится маленький ребенок.

По указанному адресу выехали сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали, что трехлетний ребенок проживает в ненадлежащих условиях вместе с мужчинами, которые находятся под действием алкоголя.

На основании данного факта было принято решение об изъятии малыша. На данный момент ребенок находится в Изюмском городском центре социально-психологической реабилитации детей. Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений.

Напомним, в Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды.