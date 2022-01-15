15.01.2022 12:50 Виталий Хиневич
На Харьковщине маленького ребенка забрали у нетрезвых мужчин
Малолетний ребенок находился в компании нетрезвых мужчин.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 14 января от медиков полицейским поступило сообщение, что в одном из домов города Изюм в компании нетрезвых мужчин находится маленький ребенок.
По указанному адресу выехали сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали, что трехлетний ребенок проживает в ненадлежащих условиях вместе с мужчинами, которые находятся под действием алкоголя.
На основании данного факта было принято решение об изъятии малыша. На данный момент ребенок находится в Изюмском городском центре социально-психологической реабилитации детей. Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений.
Напомним, в Харьковской области ребенок жил
в холодном доме и без еды.
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