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17.02.2022  17:17   Дмитрий Колоней

ВНО: какие новшества ждут харьковских школьников на тестировании 2022 года

Правила сдачи ВНО в Украине изменились.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ныне идет регистрация учащихся на сдачу ВНО. Она финиширует 9 марта. Но сессии тестирования в 2022 году будут отличаться по условям от предыдущих. Нельзя сказать, что изменения принципиальные, но они достаточно существенные в нюансах. 
 
 
 
  1. Теперь можно заплатить и сдать дополнительный предмет. Каждый выпускник имеет право на беспатную сдачу пяти предметов. Но, и этого ранее не было, если кто пожелает сдать тесты по другим предметам, может это сделать, доплатив по реквизитам, указанным на сайте УЦОЯ. Отличие в том, что  а) английский, испанский, немецкий или французский язык будут стить 789 грн. б) остальные предметы – 354 грн. 
  2. Сокращено время тестирования, как и количество заданий. Но только по математике и химии (теперь тесты на два задания меньше и их надо выполнить на полчаса раньше) .
  3. Сертификат о ЗНО-2022  теперь будет состоять из двух частей а) основная (бесплатно сданные предметы), б) дополнительная (платно написанные тесты)
  4. Усилят защиту сертификата – в его верхней части разместят QR-код, с помощью которого можно будет проверить достоверность указанной в сертификате информации.
Для справки:
 
Тест по математике нужен при поступлении на:
  • "Политологию",
  • "Социальную работу"
  • "Социальное обеспечение".
  • "Национальную безопасность" 
  • "Правоохранительную деятельность".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стартовали вебинары по подготовке к ВНО.
 
Источник:   Politeka
 Тэги:  вно, новые правила, харьков, украина
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