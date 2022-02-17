17.02.2022 17:17 Дмитрий Колоней
ВНО: какие новшества ждут харьковских школьников на тестировании 2022 года
Правила сдачи ВНО в Украине изменились.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ныне идет регистрация учащихся на сдачу ВНО. Она финиширует 9 марта. Но сессии тестирования в 2022 году будут отличаться по условям от предыдущих. Нельзя сказать, что изменения принципиальные, но они достаточно существенные в нюансах.
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Теперь можно заплатить и сдать дополнительный предмет. Каждый выпускник имеет право на беспатную сдачу пяти предметов. Но, и этого ранее не было, если кто пожелает сдать тесты по другим предметам, может это сделать, доплатив по реквизитам, указанным на сайте УЦОЯ. Отличие в том, что а) английский, испанский, немецкий или французский язык будут стить 789 грн. б) остальные предметы – 354 грн.
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Сокращено время тестирования, как и количество заданий. Но только по математике и химии (теперь тесты на два задания меньше и их надо выполнить на полчаса раньше) .
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Сертификат о ЗНО-2022 теперь будет состоять из двух частей а) основная (бесплатно сданные предметы), б) дополнительная (платно написанные тесты)
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Усилят защиту сертификата – в его верхней части разместят QR-код, с помощью которого можно будет проверить достоверность указанной в сертификате информации.
Для справки:
Тест по математике нужен при поступлении на:
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"Политологию",
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"Социальную работу"
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"Социальное обеспечение".
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"Национальную безопасность"
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"Правоохранительную деятельность".
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