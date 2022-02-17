17.02.2022 17:44 Евгений Клочко

Ратификация соглашения об "открытом небе": что это даст украинцам

Верховная Рада 17 февраля ратифицировала соглашение о Совместном авиационном пространстве с Евросоюзом, которое также известно как договор об Открытом небе.

Фото: avianews.com

Так что же данное соглашение означает для пассажиров? Об этом расскажет РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-издание Avianews.com

Начнем с того, что договор об "Открытом небе" снимает все ограничения на полеты между Украиной и странами ЕС. Авиакомпаниям будет достаточно лишь договориться с аэропортами о сборах, согласовать время прилета и вылета и можно спокойно летать.

Хотя "Открытое небо" еще не работает, авиавласти начали пускать на маршруты с ограничениями авиакомпании, будто ограничения уже сняты. В результате в декабре 2021 года лоукостер Vueling открыл рейсы Париж-Киев, а Wizz Air запустил рейсы из Киева в бюджетный аэропорт Брюсселя Шарлеруа.

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Рейсов могло быть еще больше, однако ситуации мешают ограничения на путешествия из-за COVID-19 и напряженность на рынке на фоне информации о возможном вторжении России в Украину.

Что это дает украинским пассажирам?

С 2004 года в Европе действуют правила, которые защищают пассажиров от отмены рейсов менее чем за 14 дней до вылета. За такое поведение авиаперевозчикам придется выплатить компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от дальности маршрута. Аналогичные правила зафиксированы в Воздушном кодексе Украины еще в 2011 году.

Разница между Европой и Украиной в том, что в Европе данные правила неоднократно по-новому трактовал Европейский суд. Например, он приравнял вылет самолета на более чем один час раньше или прилет с опозданием на более чем 3 часа к отмене рейса и обязал авиакомпании выплачивать компенсации в таких случаях. В Украине применяется прямая трактовка правил, где компенсация положена только при отмене рейсов.

Таким образом, расширение прав авиапассажиров в Украине произойдет только в случае, если страна начнет применять практику Европейского суда в отношение прав клиентов, и с этим согласятся авиаперевозчики. Пока же в Украине не распространена практика даже по выплате компенсаций за отмену рейсов, которая прописана в Воздушном кодексе.

Ранее мы писали кратко и по сути о том, как авиакомпании и украинские аэропорты реагируют на ситуацию в стране на фоне нагнетания в информационном поле о возможном вторжении России в Украину.