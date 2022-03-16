    
Главная Новости Харькова Общество Оперативная обстановка в Харькове и области на 16 марта от ХОВА (видео)
16.03.2022  11:22   Евгений Клочко

Оперативная обстановка в Харькове и области на 16 марта от ХОВА (видео)

За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русских Тишках. Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
 
По его информации, в течение суток русские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар по одной из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и «Искандер».
 
Относительно работы гуманитарного штаба: за сутки распространили 17 вагонов и 2 фур продуктов питания, одежды и медикаментов. 
 
"Рассчитываем на открытие «зеленого коридора» из Изюма. Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем всё, чтобы провести эвакуацию завтра", - отметил Синегубов.
 
Напомним, Вооруженные Силы Украины уже 21 сутки удерживают оборонные позиции.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка в харькове, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 Дороги и транспорт Из Харькова на Западную Украину запланировано еще 4 эвакуационных рейса 17 марта - "Укрзалізниця" 16.03 ЧП и Криминал Харьков в руинах. Двадцать первый день войны (фото)   16.03 Криминал и происшествия Агрессия России: Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 