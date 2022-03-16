Оперативная обстановка в Харькове и области на 16 марта от ХОВА (видео)

16.03.2022 11:22 Евгений Клочко

За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русских Тишках. Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его информации, в течение суток русские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар по одной из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и «Искандер».

Относительно работы гуманитарного штаба: за сутки распространили 17 вагонов и 2 фур продуктов питания, одежды и медикаментов.

"Рассчитываем на открытие «зеленого коридора» из Изюма. Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем всё, чтобы провести эвакуацию завтра", - отметил Синегубов.

Напомним, Вооруженные Силы Украины уже 21 сутки удерживают оборонные позиции.