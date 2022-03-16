16.03.2022 14:19 Дмитрий Колоней

Восстанавливаются системы водоснабжения во всех районах Харькова

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, бригады КП «Харьковводоканал» реагируют на все заявки по городу.

Валерий Харлан отметил, что с началом военных действий каждое утро начинается со сбора информации о разрушениях и порывах в домах харьковчан. Так, по состоянию на сегодня без воды остались 98 квартир и 13 стояков.

«Часть из них не смогли восстановить вчера. Особенно много заявок из тех районов, которые пострадали от ночных обстрелов. Поскольку многие наши сотрудники работают по месту проживания, то уже с утра, не дожидаясь заявки, они идут и начинают ремонтные работы там, где требуется. Стараемся меньше передвигаться на автотехнике, чтобы не привлекать лишнего внимания и не попадать под обстрел», - отметил Валерий Харлан.

По его словам, с учетом военного положения главный девиз в работе управления – безопасность сотрудников, наличие воды в домах и отсутствие воды в подвалах.

«Стараемся реагировать на все заявки, иногда находим самые нестандартные решения, лишь бы дать людям воду. Под контролем дома во всех районах города. Наши работники определяют первоочередность ремонтов, в приоритете - многоквартирные дома, там, где без услуги остается много жителей. Хочу успокоить харьковчан, если вы подали заявку и вам не восстановили водоснабжение или водоотведение сегодня, значит, отреагируют завтра, но это обязательно будет», - подчеркнул Валерий Харлан.

Кроме того, он сообщил, что каждое утро проводится профилактическая чистка внутренних систем водоотведения во всех убежищах и метрополитене, а также в работающих учреждениях социальной сферы.