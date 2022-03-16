    
Главная Новости Харькова ЖКХ Восстанавливаются системы водоснабжения во всех районах Харькова
16.03.2022  14:19   Дмитрий Колоней

Восстанавливаются системы водоснабжения во всех районах Харькова

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, бригады КП «Харьковводоканал» реагируют на все заявки по городу. 
 
Валерий Харлан отметил, что с началом военных действий каждое утро начинается со сбора информации о разрушениях и порывах в домах харьковчан. Так, по состоянию на сегодня без воды остались 98 квартир и 13 стояков. 
 
«Часть из них не смогли восстановить вчера. Особенно много заявок из тех районов, которые  пострадали от ночных обстрелов. Поскольку многие наши сотрудники работают по месту проживания, то уже с утра, не дожидаясь заявки, они идут и начинают ремонтные работы там, где требуется. Стараемся меньше передвигаться на автотехнике, чтобы не привлекать лишнего внимания и не попадать под обстрел», - отметил Валерий Харлан. 
 
По его словам, с учетом военного положения главный девиз в работе управления – безопасность сотрудников, наличие воды в домах и отсутствие воды в подвалах. 
 
«Стараемся реагировать на все заявки, иногда находим самые нестандартные решения, лишь бы дать людям воду. Под контролем дома во всех районах города. Наши работники определяют первоочередность ремонтов, в приоритете - многоквартирные дома, там, где без услуги остается много жителей. Хочу успокоить харьковчан, если вы подали заявку и вам не восстановили водоснабжение или водоотведение сегодня, значит, отреагируют завтра, но это обязательно будет», - подчеркнул Валерий Харлан.
 
Кроме того, он сообщил, что каждое утро проводится профилактическая чистка внутренних систем водоотведения во всех убежищах и метрополитене, а также в работающих учреждениях социальной сферы. 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, коммунальщики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 ЖКХ Авария на трубопроводе: пониженное давление воды в трех районах Харькова 15.03 ЖКХ Агрессия России: разрушение насосной станции лишило воды харьковчан 14.03 ЖКХ Коммунальщики восстановили водоснабжение в микрорайоне Харькова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 