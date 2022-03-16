16.03.2022 14:56 Дмитрий Колоней

Агрессия России: более полусотни раз оккупанты обстреливали Харьков

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , Олег Синегубов отметил, что с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и «Искандеры». В частности, ночью ракетный удар был нанесен по одной из площадей города.

В то же время глава облгосадминистрации подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону. Так, за прошедшие сутки оккупанты потерпели поражение под Харьковом и в Русских Тишках. Там украинские бойцы вынудили врага отступить на прежние позиции.

Также Олег Синегубов сообщил, что в регионе продолжают снабжать население гуманитарной помощью. За прошедшие сутки было распределено 17 вагонов и две фуры продуктов питания, одежды и медикаментов. Кроме того, ожидается открытие «зеленого коридора» из города Изюм, почти полностью разрушенного оккупантами. По состоянию на сегодняшний день, враг не согласовал «коридор», поэтому делается все возможное, чтобы провести эвакуацию завтра.