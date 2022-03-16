16.03.2022 14:56 Дмитрий Колоней
Агрессия России: более полусотни раз оккупанты обстреливали Харьков
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Олег Синегубов отметил, что с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и «Искандеры». В частности, ночью ракетный удар был нанесен по одной из площадей города.
В то же время глава облгосадминистрации подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону. Так, за прошедшие сутки оккупанты потерпели поражение под Харьковом и в Русских Тишках. Там украинские бойцы вынудили врага отступить на прежние позиции.
Также Олег Синегубов сообщил, что в регионе продолжают снабжать население гуманитарной помощью. За прошедшие сутки было распределено 17 вагонов и две фуры продуктов питания, одежды и медикаментов. Кроме того, ожидается открытие «зеленого коридора» из города Изюм, почти полностью разрушенного оккупантами. По состоянию на сегодняшний день, враг не согласовал «коридор», поэтому делается все возможное, чтобы провести эвакуацию завтра.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости